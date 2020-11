Vidéo/Idrissa Seck explique les vraies raisons de son alliance avec Macky Sall

Dimanche 15 Novembre 2020 à 09:56

En marge de sa présentation de condoléances à Nafissatou Diop Cissé, Idrissa Seck lui a expliqué les vraies raisons qui l'ont poussées à se rallier à Macky Sall. "A l'origine, je devais être de facto le Chef de l'opposition, mais quand on s'est rencontré, les donnes ont changé. Il (Ndlr: Macky Sall) me demande, en lieu et place d'être le chef de l'opposition, de venir travailler avec lui, comme on l'a toujours fait avant. Et avec la pandémie mondiale qui est en train de faire des dégâts et sur beaucoup de choses sur lesquelles on a échangé, il fallait franchir le pas. Face à cette situation, notre responsabilité est engagée vis-à-vis des sénégalais et le cheminement ne sera axé que sur le travail", a-t-il témoigné.