Vidéo-Justice en Afrique: l'impossible indépendance ?

Dans sa rubrique « On en parle », le journal de l’Afrique de la chaîne Tv 5, a reçu hier, Maître Mamadou Konaté. Le célèbre avocat malien et éphémère ministre de la Justice, répond aux questions des internautes sur l’indépendance de la justice en Afrique. Dans ses propos, il prend l’exemple du Sénégal et l’affaire Khalifa Sall. A regarder.

Vendredi 12 Janvier 2018