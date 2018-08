Vidéo : Khadim Samb raconte l'histoire de la lutte sénégalaise et fait des révélations croustillantes Incontournable en tant que communicateur traditionnel, Khadim Samb fait ici au micro de Leral.net l'historique de la lutte sénégalaise et n'a pas manqué de faire quelques révélations croustillantes. C'était en marge de du lancement de la série Mbettel et du dernier faca à face Eumeu Sène-Bombardier.

