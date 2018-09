Vidéo : L’association « Miss Oumy à cœur ouvert » de Créteil lance un appel à projets solidaire pour la construction des salles de classe de l'école CEM de Mbouloum au Sénégal

L’association ONG « Miss Oumy à cœur ouvert » Solidarité internationale de Créteil a lancé un appel à projets solidaire pour la construction de salles de classes dès le mois de Juillet 2018 de l'école CEM de Mbouloum dans la région de Fatick au sud au Sénégal , afin de mettre fin aux abris provisoires pour que les collégiens apprennent dans les conditions optimales de performances. Rappelons que M.O.A.C.O.S.I fédère les femmes autour d’elle en réseaux de Femmes Nord-Sud et Sud-Sud pour l’autonomisation et la création d’activité dans l’économie sociale et solidaire. L’association anime ces réseaux en France, en Mauritanie, au Mali et au Sénégal et entend les développer vers d’autres horizons…Appel à projets solidaire Construction de l'école CEM de Mbouloum au Sénégal / Pour les jeunes solidaires de 16 à 25 ans souhaitant participer à la construction de l'école CEM de Mbouloum au Sénégal du 01/07/2018 au 21/07/2018. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter au 0652153512





