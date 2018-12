Vidéo : Le PDS perd une dizaine de ses membres à Touba Ndorong

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Décembre 2018

Le mouvement Yes Kaolack est en train de dépouiller le parti Démocratique Sénégalais de ses militants à Kaolack. C'est une dizaine de responsables du parti de Wade et qui ont toujours gagné, lors des élections dans les différents centres de vote du quartier, qui a décidé de rompre avec le parti de Karim Wade pour soutenir le jeune responsable du mouvement Yes Kaolack, le banquier Moustapha Sow, un des souteneurs du président Macky Sall à Kaolack.