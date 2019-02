Vidéo - Mamadou Diop Decroix : "Au soir du 24 février, Macky Sall ne sera plus président, la jeunesse l'a rejeté" Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 10:17 | | 0 commentaire(s)| Mamadou Diop Decroix a déclaré que Sédhiou va voter le candidat de la Coalition Idy 2019, Idrissa Seck et qu'au soir du 24 février, Macky Sall ne sera plus président, car, selon toujours lui, la jeunesse qui meurt dans la Méditerranée et le désert, a tout simplement rejeté le candidat de Benno Bokk Yakaar.



