Vidéo : Me Sidiki Kaba a lancé la phase aller du Hajj 2018 à l’Aéroport International Blaise Diagne Le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Sidiki KABA, en compagnie du Ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, a présidé ce vendredi 10 août 2018, la cérémonie officielle de la phase aller du Hajj 2018 à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Août 2018 à 15:58



