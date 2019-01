Vidéo - Nioro: C'est la guerre des tranchées entre militants du Parti Socialiste et de l'APR Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 16:49 | | 0 commentaire(s)| Les militants du maire de Paoskoto et ceux du Dg de l'Aprosi ont vécu une soirée mouvementée, lors de l'accueil du Président Macky Sall lundi à Nioro. Une véritable bataille rangée entre Socialistes et Apéristes. Un fait qui a irrité Aly Mané. Le jeune maire de Paoskoto accuse directement Djim Momath Ba, le Directeur Général de l'Aprosi et Cie, d'être à l'origine de cette intifada.





