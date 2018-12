Vidéo : Ousmane Sakal Dieng arrête le cortège présidentiel et salue Macky Sall Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Décembre 2018 à 07:36 | | 0 commentaire(s)| Sur la nationale 2 précisément à Sakal, le responsable des jeunes apristes Ousmane Sakal Dieng mobilise les jeunes et les femmes de la commune de Sakal et a réussi à arrêter le cortège du président Macky Sall pour saluer son passage et montrer leur reconnaissance auprès du chef de l’État Macky Sall.



