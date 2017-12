Vidéo – Oustaz Omar Sall : “Djoulit dou fêter Noel…”. Regardez !

La fête de Noel approche à grandes pompes. Comme c’est le cas chaque année, chrétiens comme musulmans la préparent avec vigueur et enthousiasme. Au pays de Senghor, on a parfois du mal à savoir si c’est une fête religieuse ou une fête nationale car tout le monde s’y donne comme son propre événement. Ici, comme il aime bien le prêcher, Oustaz Omar Sall tient à rappeler que cette fête n’est pas musulmane et qu’il est formellement interdit à un musulman de… Regardez, vous en comprendrez davantage !

Lundi 18 Décembre 2017