Vidéo – Parrainage – Assemblée nationale: Regardez comment les forces de l’ordre ont quadrillé la Place Soweto

Les forces de l’ordre sont présentes en masse à la Place Soweto et environs pour « protéger » les députés qui doivent adopter la loi très controversée sur le parrainage des candidatures à l’élection présidentielle de 2019, proposée par le président Macky Sall qui se trouve actuellement en France depuis le 17 avril dernier.

Policiers et gendarmes sur le qui-vive veillent au grain pour empêcher toutes manifestations devant les grilles de l’Assemblée nationale et ses alentours.

Un rayon de plus de 500 mètres est ainsi assiégé par les forces de l’ordre pour éviter un 23 juin bis… Regardez.



