Video - Procès Khalifa Sall et Cie: Le maire de Grand-Yoff expulsé de la salle Au procès de Khalifa Sall ce mercredi, Madiop Diop, le maire de Grand-Yoff a été expulsé de la salle d'audience par les forces de l'ordre. Tout est parti de la décision du juge Malick Lamotte de faire évacuer toute une rangée d'inconditionnels du maire de la ville de Dakar et inculpé Khalifa Sall, pour cause de trouble à l'audience.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2018 à 15:27 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook