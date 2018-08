Vidéo - Tabaski 2018 à Louga : Revivez la prière et le sermon de la Tabaski à la mosquée omarienne L’imam de la Grande mosquée Omarienne de Louga, a invité, à l’occasion de la fête de tabaski, à cultiver le bien et à bannir le mal. ’’Nous devons cultiver le bien et lutter contre le mal’’, a dit l’imam de la mosquée Omarienne de Louga, dans son sermon d’Aïd el Kébir prononcé devant des milliers de Lougatois , invitant les citoyens à ne se prononcer que sur des questions qu’ils maîtrisent.

