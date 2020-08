Vidéo - Un seul poste de santé pour 52 villages, routes défoncées, pas d’ambulance…: Les jeunes de Thiamène exposent leurs maux

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Août 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Les jeunes de Thiamène regroupés au sein du Mouvement And taxawu Thiamène, ont exposé leurs maux. Selon eux, leur commune située à Louga manque d’ambulance, donc il est difficile d’évacuer les malades, qui plus est les routes sont défoncées. D’après ledit mouvement, Thiamène ne possède qu'un seul poste de santé pour 52 villages. « Chaque année, on nous parle d’un budget de 5 millions mais on ne voit rien... ».