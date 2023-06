Violences au Sénégal : "Nous devons renforcer notre tissu social et la cohésion nationale à tout prix" (Moussa Fall, Aprodel). Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 23:37 | | 0 commentaire(s)|

Dans une note transmise au bureau de Dakaractu Kaolack, le président du Parti "Aprodel", a appelé l'ensemble des forces vives du pays à cultiver davantage la paix pour laisser un riche héritage à la nouvelle génération. "Sauvons notre idéal démocratique, soignons l'image du Sénégal comme pays de paix et de stabilité. Le Sénégal, connu pour sa longue culture démocratique, a traversé des crises politiques multiformes, et c'est justement cette expérience qui a été à l'origine de cette maturité démocratique, mais aussi un modèle incontesté en Afrique. C'est sous ce rapport que les acteurs politiques et la société civile doivent comprendre que les acquis sont irréversibles." Le responsable politique de la majorité présidentielle de promouvoir la voix de la concertation pour décanter cette situation. "Certes, il relève d'une évidence que l'histoire politique du Sénégal est linéairement parsemée de troubles, des moments de violence, des émeutes, bref, des souvenirs douloureux qui sont aujourd'hui consignés dans les annales politiques. En effet, faudrait-il le rappeler, tous les acquis de 1998 à nos jours, sont obtenus à l'issue de concertations à travers un dialogue inclusif de toutes les parties prenantes.C'est pourquoi, nous devons savoir raison garder car le peuple sénégalais est un peuple conciliant et résilient. Les sénégalais ont consenti d'énormes efforts pour construire ce pays à travers des investissements privés. Personne n'a le droit de perdre de vue cet état de fait. Le secteur privé a joué un rôle primordial dans la création de richesses et participe à la croissance économique du pays malgré le fait que l’État reste leader dans l'investissement public." Moussa Fall appelle ainsi tout un chacun à jouer sa partition pour que notre pays soit remis sur le droit chemin. "C'est cette raison qui doit nous interpller à cultiver la paix, sauvegarder les acquis économiques et démocratiques, renforcer notre tissu social et la cohésion nationale à tout prix afin que notre cher Sénégal continue de rayonner dans le monde entier en maintenant son leadership et son rôle de locomotive en Afrique.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Violences-au-Senegal-Nou...

