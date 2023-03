Violences politiques / Me Moussa Diop crache ses vérités : « Quels que soient nos combats, on ne doit jamais fragiliser nos institutions… » Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2023 à 00:58 | | 0 commentaire(s)|

Invité de l’émission « l’Entretien » sur Dakaractu, le président du mouvement Alternance Générationnelle-And Gor / Jotna a exprimé ses regrets face à la situation politique ces derniers jours. D’après l’ancien souteneur du président Macky Sall, il faut que les institutions soient respectées quand on est dans une République malgré qu’il y ait un besoin pressant de voir le président Macky Sall se retirer pour l’avènement d’une troisième alternance. « La justice est loin d’être parfaite. Mais il faut savoir que le respect des institutions est un impératif dans une République », indique l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk considérant même qu’il y’a des réformes en profondeur à faire notamment dans la justice.



Concernant l’affaire Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko, Me Moussa Diop soutient que cela se passe entre deux personnes et qu’il faudra bien, pour le leader de Pastef d’aller répondre sans tambours ni trompettes.

