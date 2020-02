Voici les précautions et ces aliment qui aident à combattre le cancer ! L’alimentation joue un rôle fondamental, dans la prévention du cancer. Quels sont les aliments anti-cancer? Afriquefemme.com vous donne des informations et des recommandations pour choisir au mieux ce que vous mangez.





Moins de sucre et de produits qui en contiennent



Réduisez la consommation de sucre blanc dans le thé, le café, les céréales du petit déjeuner, les confiseries, gâteaux, biscuits. Limitez les sodas, jus de fruits. Le fructose ou le sirop de glucose-fuctose ne sont pas de bonnes alternatives au sucre car on les soupçonne eux aussi de conduire à une résistance à l'insuline qui n'est désirable ni en prévention du cancer ni du diabète.



Attention aux fritures



Ne manger des produits frits qu'occasionnellement, en limitant les temps de cuisson et en éliminant les parties carbonisées. Surtout, beaucoup de fritures (frites, chips) renferment des niveaux élevés d’acrylamide, une substance potentiellement cancérigène.



Prévenir le cancer par la consommation de poissons, dont le saumon et le maquereau



Des chercheurs australiens étudiant les Canadiens ont constaté que ceux qui mangent plus de quatre portions de poisson par semaine sont près d’un tiers moins susceptibles de développer la leucémie, le myélome et le lymphome non hodgkinien. D’autres études montrent un lien entre la consommation de poissons gras (saumon, maquereau, flétan, sardines et thon, ainsi que crevettes et pétoncles) et un risque réduit de cancer de l’endomètre chez les femmes.



Aliments pour combattre le cancer



L’oignon fait partie de la famille des alliacées qui comprend aussi l’ail, le poireau, l’échalote et l’oignon vert. Les oignons sont anticancérigènes.



Le gingembre



« Heureusement, le gingembre contient du 6-gingérol, un phytonutriment qui fait diminuer le durée de vie des cellules cancéreuses. Il réduit aussi leur capacité de créer leurs propres réserves de sang » explique Jean LaMantia, selon nos confrères du site selection.ca.



Les cellules normales ont une durée de vie limitée. Par contre, les cellules cancéreuses se multiplient sans fin.











Yolande Jakin

