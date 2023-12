VoitGo - Révolution dans l'expérience d'achat de voitures au Sénégal

À 21 ans, Cheikh Guèye, s'appuyant sur son expérience étendue dans le marché local de l'automobile et sur les perspectives acquises lors de son passage à LabEight Africa, a identifié un écart important dans le secteur automobile sénégalais. Reconnaissant les défis rencontrés par ses compatriotes dans l'importation de voitures, il a conçu VoitGo - une plateforme destinée à simplifier et à économiser le processus d'achat de voitures.



Auparavant, l'acquisition d'une voiture au Sénégal était semée d'embûches. Les coûts élevés, la sélection limitée et la dépendance aux intermédiaires, rendaient l'achat de voiture intimidant pour beaucoup. VoitGo est entré dans ce paysage, avec la promesse d'un changement, offrant un modèle direct au consommateur, qui contourne les obstacles traditionnels des concessionnaires.



Au cœur du service de VoitGo, se trouve une plateforme en ligne conviviale, où les clients peuvent spécifier la marque et le modèle exacts de la voiture qu'ils désirent. Ce système ne se limite pas à offrir un choix plus large, mais vise également, à livrer ces choix à des prix remarquablement compétitifs.



Une fois qu'un client sélectionne une voiture, VoitGo assure un processus d'importation fluide et efficace, aboutissant à la livraison du véhicule directement à la porte du client. Cette approche sans tracas, donne la priorité à la commodité et à la satisfaction du client, une nouveauté sur le marché automobile sénégalais.



Comprenant les contraintes financières de nombreux acheteurs, VoitGo, en collaboration avec des banques de premier plan, propose des solutions de financement sur mesure. Ce partenariat stratégique permet aux clients de financer leurs voitures de rêve, de manière durable, réduisant le fardeau financier initial et élargissant l'accessibilité des véhicules de qualité.



L'entrée de VoitGo sur le marché, a provoqué une perturbation positive significative. En offrant des prix plus abordables et une sélection diversifiée de voitures, VoitGo ne répond pas seulement à la demande existante, mais élargit également le marché, en rendant la possession d'une voiture accessible à un plus grand segment de la population.



Avec son approche innovante et son modèle centré sur le client, VoitGo est prêt pour la croissance. Son impact va au-delà de la simplification de l'achat de voitures ; il s'agit de remodeler le paysage automobile au Sénégal. Alors que VoitGo continue de se développer, il se présente comme un témoignage de la vision de Cheikh Guèye et du potentiel d'entrepreneuriat transformateur en Afrique.