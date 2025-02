Vol dans les hôpitaux/M. Thiaw dérobait des téléphones aux patients : il écope de six mois de prison

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2025 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Se faisant passer pour un vigile, M. Thiaw parcourait les hôpitaux pour dérober des téléphones portables. Le tribunal d’instance de Dakar l’a condamné, ce jeudi 20 février 2025, à six mois de prison ferme pour vol.



Né en 2002, M. Thiaw a été arrêté à l’hôpital Abass Ndao après avoir volé le téléphone d’une dame. Lors de son interpellation, il était en possession de deux téléphones dont il ignorait les codes.

Avant cela, il avait déjà dérobé le téléphone d’un homme qui accompagnait sa mère à l’hôpital Fann.



Face au juge, il a reconnu les faits de vol et a affirmé qu’il voulait payer les frais de scolarité de ses sœurs, chacune devant s’acquitter de 100 000 F CFA.



Le juge et la représentante du procureur lui ont rétorqué que cet argument ne pouvait en aucun cas justifier ses actes. Ils lui ont reproché son manque d’empathie envers les malades et leurs accompagnants, déjà en situation de détresse.



Lors de son réquisitoire, la procureure a demandé une peine de deux mois de prison ferme.

Le président du tribunal, considérant la gravité des faits, a finalement condamné M. Thiaw à six mois de prison ferme.



Source: leSoleil

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook