Volontaire à la réparation des nids de poules : Modou Diop, un homme atypique au service de sa communauté

Lundi 1 Mai 2023

Vous l'avez sûrement croisé sur les routes de Dakar, réparant des nids de poules ici et là. Une activité qu'il mène depuis plus de 2 ans et ce, sans rémunération. Ce jeune homme, assez costaud, se nomme Modou Diop, habitant Grand Dakar. Nous l'avons trouvé aujourd'hui à Ouakam, sur une route très fréquentée, avec des nids de poules, au grand bonheur des automobilistes. Les riverains magnifient sont travail et demandent aux autorités de le soutenir au plus vite. Il veut une moto à trois roues pour plus d'efficacité.