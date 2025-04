WAXTU CHINE - RECHERCHES EN EAUX PROFONDES (version wolof)

Un projet de recherche conjoint entre des scientifiques chinois et néo-zélandais a révélé de nouvelles formes de vie marine dans l'une des fosses océaniques les plus profondes au monde, au large de la côte méridionale de la Nouvelle-Zélande. À l'aide du submersible chinois ultramoderne Fendouzhe, les scientifiques ont plongé à plus de six kilomètres de profondeur et ont observé la façon dont les animaux survivaient dans ces conditions extrêmes.