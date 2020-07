Waly Seck, le son « Dey doul », les polémiques, Job sa brain et Cherifou disent tout Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juillet 2020 à 19:33 | | 0 commentaire(s)| En seulement 48h, la nouvelle vidéo de Job sa Brain et Cherifou réalisée en featuring avec le Faramarène de la musique sénégalaise, Waly Seck, a déclenché un challenge incroyable sur les réseaux sociaux. « No Wéli », ce nouveau single est en train de ravir la vedette à « Dey Doul » et » Némay yeah », leurs deux premières videos qui sont encore dans la mémoire des Sénégalais.

Dans une interview accordée à iGFM, Job sa brain et Cherifou reviennent sur leur relation particulière avec le Golden Boy de la Musique sénégalaise, Waly Seck, le succès de leur premier album, et les sévères critiques qu’ils ont essuyer au début de la sortie de leur tube « Dey Doul ».



Ils nous parlent également de leur parcours, et des nombreux projets qu’ils préparent pour leurs fans.

