Après plus de deux mois d'attente, l'administration américaine a finalement qualifié la récente prise du pouvoir par les militaires nigériens, de "coup d'État". Cette décision a des répercussions majeures, car selon la loi américaine, elle déclenche automatiquement la suspension de l'aide financière accordée au gouvernement du Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, recevant chaque année des centaines de millions de dollars d'aide américaine.



L'annonce faite par le département d'État américain, marque un tournant significatif dans la position des États-Unis à l'égard du renversement du régime civil au Niger. Depuis le coup d'État survenu en juillet, les autorités américaines avaient évité de qualifier l'événement de "coup d'État", malgré les pressions croissantes de la communauté internationale.



Le coup militaire a pris place le 6 juillet 2023 lorsque les forces armées nigériennes ont renversé le président élu, Mohamed Bazou et suspendu la constitution. Les auteurs du coup d'Etat, dirigés par le général Salou Djibo, ont justifié leur action en invoquant la corruption et l'instabilité politique qui prévalaient sous le précédent gouvernement.



Le refus initial de Washington de qualifier cet événement de "coup d'État", était motivé par des considérations politiques et stratégiques. Les États-Unis avaient maintenu des relations étroites avec le Niger, en raison de son rôle dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, en particulier contre des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. L'aide américaine annuelle au Niger, qui s'élevait à plusieurs centaines de millions de dollars, était destinée en grande partie à soutenir les opérations de sécurité et les initiatives de développement dans la région.



Cependant, les appels de la communauté internationale et des organisations de défense des droits de l'homme pour condamner le coup d'État, se sont multipliés au fil des semaines. La pression croissante a finalement incité l'administration américaine, à changer de position et à qualifier officiellement l'événement de "coup d'État", ce qui a déclenché la suspension de l'aide.



La décision de suspendre l'aide financière américaine au Niger, est susceptible d'avoir des conséquences dévastatrices pour le pays, qui fait déjà face à des défis économiques majeurs. Le Niger se classe parmi les nations les plus pauvres du monde, avec un indice de développement humain (IDH) très bas. L'aide américaine jouait un rôle essentiel dans la fourniture de services de base, tels que la santé, l'éducation et le développement de l'infrastructure, ainsi que dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et les problèmes de santé.



Les États-Unis exhortent désormais le gouvernement militaire du Niger, à rétablir un ordre constitutionnel, à organiser des élections libres et équitables et à respecter les droits de l'homme. La suspension de l'aide financière américaine, sert de rappel puissant de l'importance de la démocratie et de la stabilité politique dans les relations internationales, tout en mettant en évidence les dilemmes complexes auxquels sont confrontés les acteurs internationaux dans la région du Sahel.

