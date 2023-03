Week-end des Lions : Krepin Diatta et Habib Diallo buteurs, Sabaly et Ilimane Ndiaye également au top ! Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2023 à 21:09 | | 0 commentaire(s)|

Le week-end des joueurs de l’équipe nationale du Sénégal est pour le moins rayonnant, notamment ce dimanche où les Lions ont fait parler d’eux dans leurs clubs respectifs. C’est le cas du milieu de terrain offensif de Monaco, Krépin Diatta qui a marqué son 3ème but de la saison (2 passes décisives en L1), permettant au club du Rocher de s’imposer 2-0 face à Ajaccio. Krépin qui est entré à la 70ème minute, enchaîne les bonnes prestations depuis plusieurs journées après une absence de plus d’un an suite à une blessure aux ligaments croisés du genou.



Toujours en Ligue 1, Habib Diallo le serial buteur de Strasbourg a encore frappé fort lors de la 28e journée. En pleine confiance, il s’est une nouvelle fois illustré face à Auxerre en inscrivant son 14ème but de la saison en 28 parties disputées. Un énorme ratio d’un but tous les deux matches. Le Thiessois va ainsi rejoindre la sélection nationale sur une bonne note !



En Espagne, Youssouph Sabaly a été très décisif dans la victoire de son équipe, le Betis Séville (1-0) sur Majorque. Pour son 18ème match de la saison, le latéral droit a délivré une passe décisive à la 48e, en destination de Iglesias (1-0.) Sabaly qui a été freiné par des blessures musculaires en début de saison, retrouve ses meilleures sensations depuis quelques semaines.



Pendant ce temps, l’actuel meilleur buteur sénégalais à l’étranger continue d’enchaîner les performances du côté de la Superlig Turc. Mbaye Diagne, en est désormais à 17 buts, toutes compétitions confondues, dont 15 inscrits en championnat avec Karagumruk. L’attaquant sénégalais a sauvé les siens en égalisant à la 92ème minute (2-2) dans les ultimes secondes de la rencontre. En 18 parties jouées, le « King Kong » compte 15 réalisations et 5 passes décisives ! Malheureusement, il n’a pas été retenu par le sélectionneur Aliou Cissé pour la double confrontation contre le Mozambique (24 et 28 septembre.) Le travail finira par payer…



Enfin le playmaker de Sheffield United, Ilimane Ndiaye, qui a été convoqué avec les Lions du Sénégal, continue de briller en Angleterre. Le Messi sénégalais a été désigné homme du match ce dimanche, à la fin du quart de finale qui opposait son club victorieux (3-2) sur Blackburn. Ilimane Ndiaye qui est très convoité actuellement, en vogue sur le marché des transferts, va disputer une demi-finale de FA Cup !





www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Week-end-des-Lions-Krepi...

Accueil Envoyer à un ami Partager