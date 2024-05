Wolof/ Rencontre Sonko - Mélenchon à Dakar : L'analyse percutante de Mouhamadou Barro Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2024 à 20:46 | | 0 commentaire(s)| La visite de Jean Luc Mélenchon au Sénégal, pour défendre la cause du LGBT+, continue de susciter de vives réactions. Selon Mouhamadou Barro, Coordinateur du Comité Palestine-Sénégal, le discours du président du parti "La France Insoumise" n'était pas destiné aux Sénégalais, mais plutôt à sa propre communauté.

Pour le fondateur du Réseau des Journalistes pour l'Information Religieuse, la rencontre entre Jean Luc Mélenchon et Ousmane Sonko, leader du parti Pastef - Les Patriotes, visait à promouvoir ses propres ambitions présidentielles en France, en attirant l'attention de la communauté LGBT+. Mouhamadou Barro estime également que le Premier Ministre sénégalais devrait clarifier ses propos concernant le terme "tolérance" qu'il a utilisé dans son discours, afin d'informer les Sénégalais sur le sens et le contexte de cette question.



Mouhamadou Barro est interrogé par Birame Khary Ndaw.



