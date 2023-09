Xi Jinping, son histoire/ Un homme du peuple: Donner la priorité aux gens et à leur existence Xi Jinping a travaillé au niveau local pendant des années. C'est un dirigeant qui vient du peuple. Au cours des différentes fonctions qu'il a occupées, Xi Jinping a toujours donné la priorité à la santé et à la sécurité de la population. « Le peuple d'abord, la vie d'abord » a été son principe directeur et sa philosophie de gouvernance.



En juillet 1992, la rivière Minjiang, dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine, avait connu la pire inondation depuis un demi-siècle.



L'île de Zhongzhou, dans la ville de Fuzhou, est située sur cette rivière. Plus de 2 200 personnes réparties dans plus de 800 foyers vivaient sur cette île minuscule de la taille de 10 terrains de football.



Dans la nuit du 6 juillet, des vagues tumultueuses transportant des objets flottants s’écrasent sur le pont qui enjambe la rivière. Le niveau de l'eau finit par atteindre la surface du pont. L'île de Zhongzhou se retrouve rapidement inondée avec de l'eau montant jusqu'au deuxième étage des immeubles résidentiels. Les habitants bloqués à l’intérieur s’entassent près des fenêtres des deuxième et troisième étages, appelant à l'aide.



Xi Jinping, alors secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) pour la ville de Fuzhou, se précipite dans la région dès qu'il prend connaissance de la situation.



Face aux eaux torrentielles, Xi explique que la priorité absolue est de sauver les résidents bloqués.



Il mobilise toutes les ressources disponibles pour les opérations de sauvetage et fait même appel aux forces aériennes de l'Armée populaire de Libération pour obtenir l'aide d'hélicoptères afin d'évacuer les habitants bloqués sur l'île.



Les équipes de secours arrivent rapidement et traversent l'île aussi vite que possible. Elles secourent d'abord les personnes âgées et les enfants, avant de monter sur les toits ou de s'approcher des fenêtres pour aider les personnes bloquées dansles habitations.



Au cours des trois jours suivants, M. Xi fait la navette entre les différentes zones touchées par les inondations et ne ménagepas ses efforts pour garantir la vie et la sécurité des personnes.



Trois jours plus tard, les 2 200 habitants bloqués sur l'île de Zhongzhou sont mis en sécurité sans qu'aucune victime ne soit à déplorer.



Alors que Xi est en première ligne pour coordonner la lutte contre les inondations, sa femme Peng Liyuan est à l'hôpital pour accoucher de leur enfant. Cependant, il n'a pas le temps de rendre visite à sa femme et à leur fille tout juste née.



Partout où sontles difficultés et les urgences, Xi est là. C'est ainsi qu'il gagne la confiance du peuple.



Dans la soirée du 11 août 2004, le typhon Rananim est sur le point de toucher terre dans la province du Zhejiang. Xi Jinping, alors secrétaire du Comité du PCC pour la province du Zhejiang, tient une téléconférence d'urgence à minuit et présente l'objectif « zéro mort, moins de blessés ». Cette demande sans précédent a suscité de vives discussions au sein de la population de la province et même du pays.



Auparavant, le Zhejiang avait déjà subi de lourdes pertes lors d'opérations de sauvetage en mettant l'accent sur la protection des biens matériels.



Xi, cependant, a mis en avant une approche complètement différente en donnant la priorité à la protection de la vie humaine :



« Le sauvetage des individus est toujours la priorité absolue. »



« Les vies humaines sont les plus précieuses, c’est une question de vie ou de mort. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la vie des gens en premier. »



M. Xi insiste pour que la priorité soit mise sur le travail de prévention et le transfert anticipé des habitants vers des zones sûres :



« Le travail des secours face aux typhons ne consiste pas seulement à se précipiter sur les lieux lorsqu'ils frappent, mais aussi à prendre les précautions nécessaires avant leur arrivée. »



Le 10 août 2006, le super typhon Saomai touche terre dans la ville de Wenzhou, dans la province du Zhejiang. Selon les instructions de M. Xi, plus d'un million de personnes ont déjà été relogées dans toute la province, y compris celles qui vivaient près des digues, dans des maisons délabrées, des abris de fortune et des zones de faible altitude. Cette mesure permet aux personnes vulnérables de bénéficier d'une protection maximale.



Un ami du peuple digne de confiance



Xi Jinping est un ami du peuple digne de confiance qui ne se contente pas de protéger les vies dans les situations d'urgence, mais qui se préoccupe également des besoins fondamentaux de la population.



Il déclare : « Les aspirations du peuple à une vie meilleure sont au centre de nos efforts. »



Un jour de mars 1984, Xi, alors secrétaire du Comité du PCC pour le district de Zhengding, dans la province du Hebei, au nord de la Chine, effectue une tournée d'inspection de bâtiments scolaires dans les villages. Il arrive d'abord dans le village de Beijia, un village relativement aisé à l'époque. Cependant, il est choqué par ce qu'il voit. Le portail de l'école du village est effondré et les tuiles du toit des salles de classe sont cassées. Pas une seule vitre n'est intacte. Les portes ne ferment pas correctement et les élèves sont entassés dans les salles de classe, certains s'asseyant à même le sol faute de chaises.



Xi perd son sang-froid. Il élève la voix et interroge le responsable du village et le directeur.



Xi : Comment avez-vous pu laisser faire cela ? C'est incroyable ! Comment pouvez-vous laisser une école dans un tel état?



Responsable du village : Je sais... la rénovation de l'école a pris du retard. Nous n'avons pas été assez attentifs. D'ici à ce que...



Xi : D'ici quand ? Vous devez commencer à travailler sur ce problème dès maintenant, et faire part de vos plans au Bureau de l'éducation du district au plus tard la semaine prochaine. Vous devez commencer par les murs de la cour, les ampoules, les vitres, les bureaux et les chaises en bois. Une école primaire ne devraitjamais ressembler à ça, pas avec les ressources dont vous disposez dans le village. Vous avez ce qu'il faut pour améliorer l'école. Si la situation est toujours la même dans un mois, vous serez démis de vos fonctions.



Xi reprend son calme. Il explique aux responsables du village avec sincérité : « Vous avez laissé tomber vos enfants. L’école devrait être le meilleur bâtiment du village. »



À la suite de ce voyage, Xi coordonne les ressources de différentes parties pour accélérer la rénovation des bâtiments scolaires du village de Beijia.



Le 1er juin 1986, Journée internationale de l’enfance, les élèves de l'école primaire du village de Beijia ont leur première classe dans le bâtiment à deux étages nouvellement construit.



De Zhengding à Shanghai, Xi a toujours eu à l'esprit le bien-être des gens, en particulier des personnes en difficulté. Dans le Fujian, il a aidé des agriculteurs handicapés à mieux vivre de l'élevage des vers à soie. Dans le Zhejiang, il a rendu visite aux travailleurs migrants sur les chantiers de construction pendant les chaudes journées d'été, leur offrant des serviettes et de l'eau minérale.



M. Xi dit souvent aux fonctionnaires qui travaillent avec lui que la résolution des problèmes concernant les moyens de subsistance est la tâche essentielle des fonctionnaires du gouvernement :« Nous devons être sensibles aux besoins de la population. Nous devons être capables de faire de petites choses pour nos concitoyens. Nous devons travailler dans l'intérêt du peuple pour répondre à ses attentes. »



Depuis son entrée en fonction en tant que président chinois, Xi Jinping exprime chaque année ses préoccupations concernant le bien-être de la population dans son discours du Nouvel An. À ses yeux, c'est ce qui compte le plus.



Gagner la confiance et la fidélité de la population



Au cours des décennies passées à travailler dans diverses localités, Xi Jinping s'est consacré de tout cœur à la population, ce qui lui a valu la confiance et l'amour de celle-ci. Chaque fois qu'il partait pour un nouveau poste, ses proches étaient tristesdele voir partir.



En 1985, Xi quitte Zhengding pour travailler dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine. Le jour de son départ, il avait prévu de partir tôt, avant que le travail ne commence. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il sort de son bureau, la cour est déjà bondée de gens venus lui dire au revoir.



Parmi eux, des entrepreneurs qu'il avait aidés, des agriculteurs avec lesquels il s'était lié d'amitié, des collègues avec lesquels il avait travaillé, ainsi que des villageois des environs.



La voiture démarre lentement et sort de la cour. La foule le salue et Xi lui rend la pareille depuis l'intérieur de la voiture.



En octobre 2002, Xi quitte le Fujian, où il travaillait depuis plus de 17 ans, pour un poste dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine.



Xi déclare aux personnes venues lui dire au revoir : « À partir d’aujourd’hui, je me considère comme un habitant du Fujian en exil. »



En mars 2007, Xi quitte le Zhejiang pour travailler à Shanghai.



Shen Hongguang, un fonctionnaire de Shanghai qui s'est rendu au Zhejiang pour accueillir Xi, se souvient du moment du départ de Xi :



« Xi a déclaré qu'il avait du mal à exprimer à quel point il était réticent à quitter le Zhejiang, et les mêmes émotions se lisaient sur les visages des fonctionnaires et des habitants locaux. Leur réticence à dire au revoir et leurs désarrois étaient à la fois touchants et sincères. »



Sept mois plus tard, Xi quitte Shanghai pour Beijing. Bien que son mandat ait été de courte durée, Xi est connu et aimé des habitants de Shanghai. Ils ont déclaré : « Xi Jinping a un rapport naturel avec les gens et sa sincérité est tout à fait authentique. »



Lorsqu'il travaillait à Shanghai, Xi disait souvent : « Nous devons chérir le peuple de la même façon que nous aimons nos parents. Nous devons travailler dans l'intérêt du peuple et le conduire vers un avenir meilleur. »Et de continuer : « Nous devons compatir avec le peuple. Etil nous sera impossible de bien manger et de bien dormir en sachant qu'ils mènent encore une vie difficile. Nous trouverons alors mille façons de résoudre leurs problèmes. »



Ces remarques trouvent un écho auprès du peuple chinois.



En l'espace de plusieurs décennies, Xi Jinping est passé du statut de jeune fonctionnaire local à celui de dirigeant de la Chine, mais son dévouement pour le peuple n'a jamais cessé. Pour Xi, « faire passer le peuple en premier » n'a jamais été des mots en l’air, mais des actions à entreprendre.



Le dévouement sincère de Xi Jinping lui a valu la confiance et le soutien du peuple, ce qui s’est traduit par une plus grande force dans l'unité du peuple chinois pour aller de l'avant dans la nouvelle marche de la nouvelle ère.



