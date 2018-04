Yaye Fatou Diagne et Serigne Mboup: " Je ne suis ni de prés ni de loin mêlé à leur divorce", jure Aliou Sall

Aliou Sall, le maire de Guediawaye dément l’information selon laquelle, il serait impliqué dans le divorce de Yaya Fatou Diagne et Serigne Serigne Mboup. Selon le site « Yerimpost », l’homme d’affaires et patron de CCBM et la femme politique se sont séparés fin mars 2018. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, est cette vidéo qui a fait le buzz sur le net dans laquelle on voit la désormais ex-Mme Mboup danser au rythme saccadé d’un son traditionnel devant les hommes politiques Aliou Sall et Bamba Fall, apprend-on.



Le frangin du Président Macky Sall très « choqué » par le fait que ce nom soit cité dans cette affaire, précise qu’il «n’est ni de près ni de loin impliqué dans le divorce entre le directeur de Ccbm et son épouse. Ce jour-là, j’étais en visite de courtoisie chez Bamba Fall, en compagnie de mon épouse».



«A défaut de pouvoir s’armer de courage pour m’affronter en face, mes adversaires ont décidé d’utiliser des armes non conventionnelles pour m’atteindre. Mais, leur entreprise funeste, infâme et lâche de déstabilisation morale est vouée à l’échec. Ils n’ont qu’à continuer à "me servir dans un plat de chien, je n’y mangerai pas" », martèle-t-il dans l’Observateur.



