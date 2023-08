Yoff: Plus de 180 élèves de Yoff honorés, ce samedi Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2023 à 23:38 | | 0 commentaire(s)| Plus de 180 élèves de Yoff ont été honorés ce samedi, par l'association des étudiants et élèves de la commune. En marge de cette cérémonie d'excellence, les étudiants ont plaidé l’obtention d'un siège afin de mener à bien leurs activités socio-éducatives. Ibrahima Ngom, président de l'Association des Étudiants et Élèves de Yoff et Moussa Sène, représentant du parrain Abdoulaye Diouf Sarr, ont vivement apprécié.



