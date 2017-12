Youssou Ndour: “Aéroport Blaise Diagne you made it happen”

L’ouverture de l’Aéroport international blaise Diagne a été occasion pour étaler la culture sénégalaise à travers l’habillement, notre « teranga » nationale mais aussi à travers la musique. Une musique bien rythmée par le roi du Mbalakh, Youssou Ndour, accompagné par les lutteurs gris bordeaux, gris 2, Baboye et lac rose. Un show bien sénégalais qui a fait bouger le public. Et pour terminer, l’interprète de « Senegal Rek » a lancé une phrase au président : « président, Aéroport Blaise you made it happen.»