Ziarra de Bambilor / Le Khalife plaide pour le développement de Rufisque : "Ces routes sont le développement de notre terroir"

L’événement a rassemblé des milliers de fidèles, des autorités locales, nationales et internationales, ainsi que des personnalités religieuses et politiques. Mais c’est le discours du Khalife, centré sur les défis infrastructurels de Rufisque, qui a capté l’attention et suscité une vive émotion.



Dans un discours empreint de sincérité et de détermination, Thierno Amadou Ba a interpellé le gouvernement sur les difficultés auxquelles fait face le département de Rufisque, notamment en matière de routes et d’infrastructures.



« Je tiens à alerter le gouvernement sur les lacunes persistantes dans le département de Rufisque. Ce territoire a un urgent besoin de routes dignes de ce nom. Les voies actuelles sont non seulement étroites, mais aussi insuffisantes. Les habitants qui viennent du centre-ville de Dakar passent des heures interminables pour atteindre Rufisque ou Bambilor. Ces routes ne sont pas simplement des voies de circulation ; elles représentent le développement de notre terroir, l’avenir de nos communautés et la prospérité de notre département. », a-t-il déclaré devant une assistance attentive.



Ce plaidoyer met en lumière un problème récurrent dans le département : le manque d’infrastructures routières adéquates, qui freine le développement économique et social. Les routes étroites et en mauvais état rallongent considérablement les temps de trajet, isolant les populations et limitant leur accès aux services essentiels tels que les soins de santé, l’éducation et les marchés commerciaux.



Le Khalife a insisté sur le fait que les routes ne sont pas seulement des voies de circulation, mais des leviers essentiels pour le développement local. « Ces routes sont le développement de notre terroir », a-t-il répété, soulignant que l’amélioration des infrastructures routières permettrait de dynamiser l’économie locale, de faciliter les échanges commerciaux et de rapprocher les populations des centres urbains.



La présence de la Ministre de la Famille et des Solidarités, Mme Maimouna Dièye, a ajouté une dimension politique et sociale à l’événement. Dans son discours, elle a transmis les remerciements du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et a salué l’engagement spirituel et communautaire des fidèles.



« Son Éminence, Distingué Khalife, M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m’a demandé de vous transmettre ses sincères remerciements et sa profonde gratitude pour le soutien affectif, vos prières et vos bénédictions à son endroit, à l’endroit du gouvernement et pour tout le Sénégal. Il vous témoigne aussi de son admiration et vous réitère l’espoir qu’il place en vous pour accompagner le gouvernement dans la réalisation de la vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes », a-t-elle déclaré.



Mme Dièye a également exprimé sa gratitude pour avoir été choisie comme marraine de cette édition, soulignant l’importance du rôle des femmes dans la société et dans la propagation de l’Islam.



« Ce choix témoigne de l’importance accordée au rôle de la femme dans la société, au rôle qu’elle a aussi joué dans la propagation de l’Islam en référence à Sokhna Aïcha, épouse du prophète Salallahu alayhi wa Salam. Ça me va droit au cœur. Je suis profondément touchée par cette marque de considération », a-t-elle confié.



Enfin, la Ministre a mis en avant les actions de son ministère à Bambilor, notamment à travers le Centre départemental pour l’assistance et la formation pour la femme (CEDAF), qui accompagne les femmes de la localité dans des domaines clés tels que la formation, le renforcement des capacités et le financement de projets.



Le thème de cette édition, centré sur la confrontation entre spiritualité et matérialisme, a été au cœur des interventions du Khalife. Thierno Amadou Ba a alerté l’assistance sur les dérives d’une société de plus en plus axée sur la richesse matérielle au détriment des valeurs humaines et spirituelles.



« Ces derniers temps, nous vivons une époque où la richesse matérielle a pris le pas sur les valeurs essentielles. Les gens ne voient plus les qualités humaines de leur prochain ; ils ne jugent que par l’argent. Si tu n’es pas riche, tu es souvent ignoré, voire marginalisé. Certains ne s’approchent de toi que par intérêt, attirés uniquement par ce que tu possèdes. La sincérité et la confiance entre les individus s’effritent, alors que nous sommes tous des croyants, unis par la grâce de Dieu. Nous devons nous rappeler que notre existence dépend du Tout-Miséricordieux et que nous avons le devoir de Lui rendre service. La richesse, aussi séduisante soit-elle, a ses limites. Elle ne doit pas éclipser les valeurs spirituelles et humaines qui fondent notre société et notre foi. », a-t-il déclaré.



La 33ème édition de la Ziarra de Bambilor a été bien plus qu’un simple rassemblement religieux. Elle a été un espace de dialogue, de plaidoyer et de réflexion sur des enjeux cruciaux pour le Sénégal : le développement local, la préservation des valeurs spirituelles face au matérialisme, et l’autonomisation des femmes.

Les messages portés par le Khalife Thierno Amadou Ba et la Ministre Maimouna Dièye résonnent comme un appel à l’action pour tous les Sénégalais, invités à concilier spiritualité et développement, tout en restant ancrés dans les valeurs de solidarité et de justice.



Cette édition de la Ziarra de Bambilor a non seulement renforcé les liens communautaires, mais elle a aussi posé les bases d’un engagement collectif pour un Sénégal plus prospère et plus juste, guidé par les enseignements de l’Islam et les aspirations de la vision Sénégal 2050.



Birame Khary Ndaw