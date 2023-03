Zone mixte : La presse sportive boycotte les "Lions", après une attente interminable Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2023 à 02:06 | | 0 commentaire(s)|

C’était une véritable cacophonie ce vendredi dans la zone mixte du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio où les journalistes sportifs ont finalement décidé de bouder devant le mépris dont ils ont été victimes. Totalement ignorés, après la fin de la rencontre entre le Sénégal et le Mozambique (5-1), les professionnels de l’information ont tout bonnement décidé de vider les lieux et de ne plus attendre les joueurs du Sénégal pour d’éventuelles interviews. La longue attente en cette éprouvante période de Ramadan et le flagrant manque de considération envers la presse a finalement eu raison de leur patience. Le plus désolant dans ce regrettable épisode, c’est que sous les yeux de la fédération sénégalaise de football, les Lions qui ont pris racine dans leur vestiaire, ont pris le soin de faire une séance de décrassage pour ceux qui n’ont pas joué, avant de recevoir plusieurs personnes dont des ministres, fans et membres de leurs familles. Pendant ce temps-là les journalistes parqués dans la zone mixte sans le moindre interlocuteur, attendaient des joueurs qui semblent ne pas se soucier de ladite situation. Certes, faire le pied de grue fait partie de la chasse à l’information, mais le traitement réservé aux journalistes laisse à désirer. Il faut dire que les tracasseries auxquelles sont confrontés les médias sont nombreuses. Les contrôles abusifs des forces de l’ordre qui bloquent systématiquement les véhicules de presse leur exigeant des macarons et autres documents spéciaux que la FSF ne leur donne presque jamais pour entrer au stade, en est un exemple. C’est la croix et la bannière pour accéder à la tribune de presse. Ce soir, au niveau de la zone mixte, seul Abdallah Ndour est passé devant les journalistes, pour se prononcer sur sa première titularisation avec les Lions. Pour le reste de l’équipe, impossible de leur mettre la main dessus dans un contexte de Ramadan où la majeure partie des journalistes qui avaient jeûné ont procédé à la rupture dans des conditions très compliquées. Avec les maigres moyens du bord… Apparemment pas concernée par le sort de la presse sportive, la fédération sénégalaise de football (FSF) n’a pas jugé utile de mettre à la disposition de la presse des kits “ndogou.” Pire, les sachets de dattes, bouteilles d’eau et autres sandwiches destinés à la rupture du jeûne ont été confisqués à l’entrée ou refusés dans le stade. Tout cela pour dire que la journée a été particulièrement rude pour la presse qui a décidé de mettre fin à ce manque de considération à peine dissimulé. Désormais, un respect réciproque s’impose impérativement entre les différentes parties, pour une meilleure collaboration…

