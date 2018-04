1 852 civils, 3 949 militaires ont "marqué le pas" lors du défilé de ce 4 avril

Au total, 5 801 hommes et femmes dont 1 852 et 3 949 personnels des forces de défense et de sécurité ont défilé hier à la place de la nation. Eu égard à l’année dernière qui avait vu la participation de 3 824 militaires et paramilitaires, ce nombre a connu une hausse considérable.



Pour les forces de défense et de sécurité, la répartition est faite de la sorte. Tout au début on a eu droit au passage du commandant des troupes, la musique principale des forces armées (87). Pour l’embellissement des choses, le chef de détachement du drapeau de la garde présidentielle (7) monte pour être suivi du détachement de la garde présidentielle (156), la clique du Prytanée militaire de Saint-Louis (30) et un détachement de ce même Prytanée (157).



Les écoles de formation militaire et paramilitaire ont aussi "marqué le pas", en raison de 59 éléments par école. D’autres corps ont effectué un déplacement. Parmi eux, on a des détachements de la Légion de la Garde présidentielle, lsp (156), la Légion de gendarmerie d’intervention, lgi (156) ainsi que la Gendarmerie territoriale (156), le bataillon des Parachutistes (156). Mais également des détachements du bataillon de Commandos (156), des Forces spéciales terre-air-mer (102), du 12e bataillon d’instruction Dakar-Bango (156), du GMI (156).



La Douane, l’administration pénitentiaire, la direction des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des sols, la direction des Parcs nationaux ainsi que le Service national d’hygiène n’ont pas été en reste.











Walfquotidien