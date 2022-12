Abdou Mbow aux députés de YAW: "Sathie, teuthie, 3e mandat, may lène niou diameu..." Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Décembre 2022 à 20:24 | | 0 commentaire(s)| Pour Abdou Mbow, la donne a été simplifiée par les députés de YAW, qui sont dans l'incohérence totale et la motion de censure soulevée vient de le confirmer. A l'en croire, "ils n'ont que ces mots à la bouche: "sathie, teuthie, 3e mandat, may lène niou diameu waay". Pour Abdou Mbow, le parlementaire qui lisait la motion, bégayait à tout-va. "C'est parce que cela a été juste improvisé, le contenu est incohérent".



Accueil Envoyer à un ami Partager