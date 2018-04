Affaire Mamadou Diop : la famille réclame 100 millions, verdict le 30 Avril

C’est peut-être pour bientôt l’épilogue de l’affaire de la mort de l’étudiant Mamadou Diop. En janvier 2016, les deux policiers, Tamsir Ousmane Thiam et Wagane Souaré ont été condamnés par le juge correctionnel, respectivement à 2 ans et 3 mois de prison ferme.



Cette décision ne convenait guère aux parties, surtout à la famille de la victime qui avait fait l’appel. Le juge avait alloué aux parents de la victime 20 millions de francs. Hier, la Cour d’Appel de Dakar a évoqué un dossier, mais sans les deux policiers qui n’ont pas comparu.



Ce qui a fait que l’affaire a été vite évacuée : le Procureur général a demandé la confirmation de la peine, alors que Me Abdoulaye Tine qui assure la défense des parents de Mamadou Diop, a demandé à la Cour de revoir à la hausse les dommages et d’allouer à la famille à 100 millions de francs. Les policiers n’ayant pas comparu, leurs avocats n’avaient pas droit à la parole. La cour d’Appel va rendre son verdict le 30 avril prochain.