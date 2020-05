Affaire opposant la police de Thiaroye et la famille Gningue : Voici le récit poignant de Oumar Gningue, l’un des victimes! Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mai 2020 à 20:08 | | 0 commentaire(s)| Des heurts entre la police et la famille Gningue avaient occasionné deux blessés du côté de la police à Thiaroye.

Le jeune Oumar Gningue qui a été arrêté chez lui, « cette nuit là pour avoir violé l’Etat d’urgence », raconte comment il a été battu à l’intérieur du Commissariat.

Déféré, il a fait 20 jours au Cap manuel. Là-bas, il a été bien traité par les policiers et y a vécu des choses extraordinaires, a-t-il confié. Les expériences qu’il a eues là-bas l’auraient changé.





