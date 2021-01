Aliou Sow DG Sapco sur l’arrestation de Boubacar Sèye : C’est l’UE qui a d’abord blanchi l’Etat… Dans l’émission « Invité de la Rédaction » de Leral Tv Aliou Sow, le DG de Sapco s’est prononcé sur un sujet de l’heure : l’arrestation de Boubacar Sèye le président d’Horizons Sans Frontières. Un membre de la Société Civile qui suscite un débat et qui se demande si fonds destiné à contre phénomène migratoire n’a pas été détourné, mérite-il d’être emprisonné ?

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Janvier 2021 à 13:16 | | 0 commentaire(s)|

Reconnaissant à tous le droit d’expression , mais rappelant aussi l’état de droit, Aliou Sow préfère la réserve face à un dossier pendant devant les tribunaux. Sa foi est qu’avec une justice indépendante comme celle du Sénégal, la question politique doit être sortie du débat…



Mais la sortie de Moise Sarr, le chargé des Sénégalais de l’Extérieur et les bombes larguées par des cadres de l’APR sur Boubacar Sèye, lui étant rappelées, l’homme finalement s’y prononce avec le communiqué récent de l’UE comme base d’argumentation…



