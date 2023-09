Après plus de 37 ans de travail: Des retraités de la Régie des Chemins de fer de Thiès, déplorent leurs très « faibles pensions » Rédigé par leral.net le Samedi 30 Septembre 2023 à 18:48 | | 0 commentaire(s)| Après plus de 37 ans de travail, 40 ans pour certains, des retraités de la Régie des chemins de fer à Thiès déplorent leurs "très faibles pensions" résultant du non reversement de leurs cotisations à hauteur de 13 milliards de francs Cfa et de la non application d’instructions du président de la République. D’après leur porte-parole, le nombre de retraités concernés par cette situation est estimé à plus de 1 000 agents, dont certains sont décédés "depuis longtemps, sans avoir bénéficié pleinement de leurs retraites".



