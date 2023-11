Assemblée nationale: Alioune Ndoye, Ministre de l'Environnement, rassure les parlementaires

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 20:10 | | 0 commentaire(s)|

Le budget du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a été voté à hauteur de 48.699.848.381 FCfa. Alioune Ndoye, ministre dudit département, a rassuré les parlementaires sur l’engagement du gouvernement. Il promet que plusieurs mesures sont prises dans de multiples domaines. D’après lui, 63% du budget sont affectés à ce programme de lutte contre les feux de brousse. Le ministre a, par ailleurs, mis en garde les coupeurs de bois et menace de sanctionner, non sans evoquer les difficultés à faire face aux changements climatiques.