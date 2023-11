Assemblée nationale: Oumar Sarr, ministre des Mines donne des assurances aux députés sur le secteur minier

Le budget du ministère des Mines et de la Géologie est en cours d’examen, dans le cadre du marathon budgétaire 2024, en plénière à l’Assemblée nationale. Interpellé sur le Fonds d'appui et de péréquation et le Fonds d'appui au développement local, le ministre des Mines et de la Géologie a souligné qu’ils ne sont pas inscrits dans le budget du ministère. Oumar Sarr a précisé que seul le Fonds minier, qui concerne les ressources humaines de son département, est budgétisé.