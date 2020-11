Attaque et contre attaque entre IDY et Déthié Fall Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

Ça chauffe au parti Rewmi. Idy donne les raisons du limogeage de Déthié Fall.Ce dernier le dément et réplique « Il y a quelqu'un à qui j'ai parlé deux fois en lui disant que son absence dans la sélection des gens qui devaient aller au gouvernement était une décision réfléchie. Il m'a avoué que sous la pression de certains de ses proches, il a quand même mal vécu ma décision. Je comprends que ses proches ne voient que lui et s'occupent que de son intérêt à lui. Et ne connaissent pas tous les autres ayants droit du parti qui sont plus anciens dans mon sillage que le monsieur en question », a révélé hier le patron de Rewmi.

Idrissa Seck de conseiller Déthié Fall: « tant que tu ne seras pas guéri complément, émotionnellement de cette difficulté abstiens-toi de parler, parce que si tu parles forcément l’émotion vécue transparaîtra. Attends, attends, attends que le temps fasse son œuvre. Apaise, apaise, apaise tes proches… ». Déthiè Fall a démenti les propos d’Idy. Pour lui, il n’a jamais demandé un poste de député ou de ministre.



Source : Source : https://letemoin.sn/attaque-et-contre-attaque-entr...

