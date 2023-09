Augmentation du prix de l'or: Ce que propose ce bijoutier

La hausse du prix de l'or inquiète les bijoutiers. Selon Madior Kandji, actuellement, ils ont du mal à écouler leurs marchandises à cause de l'augmentation de ce métal précieux. "On constate une baisse de clientèle et on n'a plus de bénéfice", a-t-il expliqué. Cela, avant d'affirmer: "Tous les bijoux que nous vendons, sont importés. Nous entendons parler de l'or de Sabodola, mais nous n'avons jamais eu de l'or venant de Sabodala".