Avec les difficultés de TDS: La campagne électorale et la prochaine coupe d'Afrique des Nations risquent de ne pas être diffusées Rédigé par leral.net le Mardi 14 Novembre 2023 à 17:47 | | 0 commentaire(s)| La campagne électorale et la prochaine coupe d'Afrique des Nations risquent de ne pas être diffusées. C'est l'inquiétude du syndicat des travailleurs de la Télédiffusion du Sénégal (TDS). Selon eux, la société rencontre beaucoup de difficultés, notamment des blocages administratifs et techniques qui entravent le bon fonctionnement de la boîte.



