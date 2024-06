Avec sa première Journée nationale du Parrainage : Plan International Sénégal marque un tournant historique envers les enfants les plus vulnérables Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2024 à 20:09 | | 0 commentaire(s)| Plan International Sénégal marque un tournant historique, avec la première Journée nationale du Parrainage, célébrant ainsi plus de 40 ans d'engagement envers les enfants les plus vulnérables. Cet événement emblématique, met en lumière l'impact tangible du parrainage, offrant une plateforme inspirante, où les médias peuvent entendre les histoires poignantes des enfants bénéficiaires. Au cœur de cette initiative réside la conviction que chaque enfant, peu importe son contexte, mérite de s'épanouir et de réaliser son potentiel. Cette journée unitaire appelle à un soutien renforcé envers les programmes communautaires, axés sur les droits de l'enfant, façonnant ainsi, un avenir plus prometteur pour tous.



