Avec son daara moderne: Oustaz Alasane Mbaye s’engage à apporter une nouvelle touche

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 17:11 | | 0 commentaire(s)|

Oustaz Alasane Mbaye veut apporter une nouvelle touche dans ses lieux où le coran est prioritaire. Et pour cela, les autorités ont mis la main dans la patte. Les autorités locales et académiques ont entièrement adhéré à ce projet de daara qui vise à renforcer l’éducation islamique des apprenants. Globalement, l’inspectrice de l’éducation de Sangalkam, présente à la cérémonie d’ouverture a fait la cartographie des daaras, installés dans cette zone. Elle apprécié les innovations, dont elle estime qu’elles cadrent parfaitement avec les orientations et instruction du Président de la République, Macky Sall dans son programme de daaras modernes.