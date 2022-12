Bagarre: Pour reprendre les séances, les députés de YAW veulent des excuses publiques de Amy Ndiaye

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Décembre 2022 à 15:14 | | 2 commentaire(s)|

Encore des bagarres à l'hémicycle , sous les yeux du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Les députés de l'opposition veulent l'exécution du règlement intérieur de l'Assemblée et le comportement, selon leurs propos, indigne de la députée Amy Ndiaye .

Le groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi exigent d'elle des excuses publiques sinon ils ne reprendront plus les séances. Ces derniers veulent que le président Amadou Mame Diop fasse respecter le règlement intérieur et sanctionner la députée Amy Ndiaye.