"Bine Bine et Salagne Salagne", la Saint-Valentin dans tous ses états Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 20:39 | | 0 commentaire(s)| Le marché HLM de Dakar a vécu aux couleurs et rythmes de la Saint-Valentin. Les vendeuses ont rivalisé de trucs et astuces exposés devant les étales et boutiques. Notre équipe de reporters est allée à la rencontre des sénégalais qui célèbrent cette fête dédiée aux amoureux.



Accueil Envoyer à un ami Partager