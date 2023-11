Bouquets Canal+: Huit nouvelles chaînes sénégalaises, pour enrichir l'expérience télévisuelle des abonnés

Le paysage télévisuel sénégalais connaît une transformation majeure dès ce 14 novembre 2023, avec l'introduction de huit nouvelles chaînes nationales sur les bouquets Canal+.



Cette expansion vise à offrir aux abonnés, une palette de contenus plus diversifiée, adaptée à différents intérêts et besoins. La présentation de ces nouvelles chaînes dans les bouquets Canal+, a eu lieu ce mardi. Parmi ces nouvelles chaînes, 4 telles que Touba TV, Mourchid TV et Al Mouridiyyah TV sont axées sur la religion.



De plus, 2 chaînes seront spécifiquement dédiées à l'éducation, dont Télé École et Canal Éducation. Enfin, 2 autres chaînes généralistes, RadioTélévision Fulbé (RTF) et 7TV, viendront compléter cette offre, pour satisfaire un large public.



Cette initiative prévoit également des surprises tout au long du mois de novembre, avec la perspective de continuer à enrichir l'offre jusqu'à la fin de l'année 2023. Les représentants des nouvelles chaînes ont unanimement salué cette initiative.



L'ajout de ces nouvelles chaînes sénégalaises, vient élargir le spectre des contenus accessibles aux abonnés Canal+ au Sénégal, offrant ainsi une expérience télévisuelle plus complète et représentative des besoins locaux en matière de divertissement, de spiritualité et d'éducation.