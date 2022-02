Can 2022 / Sadio Mané après la victoire finale : « Je ne suis pas fêtard, mais cette fois-ci, je vais me lâcher » Rédigé par leral.net le Lundi 7 Février 2022 à 01:51 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané est en liesse. Il se dit vivre un rêve. Même pour le pénalty raté en cours de match, Sadio Mané s’est racheté lors des tirs au but, en marquant le pénalty victorieux. Aux anges, il promet la fête.



« La Can restera le meilleur trophée de ma carrière. Le reste est un bonus. C’est comme si je vis en rêve. Nous avons hâte d’arriver au pays. Moi et les pénaltys c’est une longue histoire. Je n’ai pas douté une seconde. J’ai raté mais je vais continuer à le fêter. Je ne suis pas fêtard mais cette fois-ci, je vais me lâcher comme un bon fêtard », dit-il.



Sadio Mané est élu meilleur joueur du tournoi avec trois buts et deux passes décisives.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Can-2022-Sadio-Mane-apre...

Accueil Envoyer à un ami Partager