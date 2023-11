Cérémonie d’inauguration et de lancement des travaux routiers à Kédougou par le Président Macky SALL avec AGEROUTE Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Novembre 2023 à 15:05 | | 0 commentaire(s)| Le 14 novembre 2023 restera gravé dans l'histoire de Kédougou alors que le président de la République a officiellement inauguré le corridor Dakar-Bamako, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de connectivité. Les festivités ont également été l'occasion de lancer les travaux de réhabilitation du tronçon Mako-Kédougou-Saraya-Moussala et du projet d'aménagement de la route Bembou-Khossanto-Sabadola-Kayan, démontrant l'engagement soutenu en faveur du développement et de la prospérité dans la région.



En un événement marquant, le président de la République a inauguré le très attendu corridor Dakar-Bamako à Kédougou le 14 novembre 2023. Cet axe vital de 136,4 km sur la nationale 07, reliant Mako à Moussala, a fait l'objet d'un projet de réhabilitation financé conjointement par l'État du Sénégal et la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC). La contribution de la BIDC s'élève à 42,500 milliards de Fcfa, complétée par un investissement de 8,087 milliards de Fcfa de l'État sénégalais.



Par ailleurs, l’occasion n'a pas seulement été l'inauguration d'une route cruciale, mais également le point de départ d'un programme de désenclavement ambitieux. Dans le cadre de ce programme, le chef de l'État, Macky Sall, a lancé le projet d'aménagement de la route Bembou-Khossanto-Sabadola-Kayan. Le financement de ce projet, d'une valeur de 8 293 000 000 de Fcfa, a été assuré par l'État du Sénégal, le Fonds pour l'Environnement Régional en Afrique (Fera), avec le concours de MUFG-UKEF.



Ce projet d'envergure vise à créer les conditions d'une exploitation optimale du riche potentiel touristique de la région de Kédougou. En parallèle, il contribuera à renforcer les échanges économiques et à assurer une meilleure intégration des villages situés dans les zones concernées. L'investissement dans ces infrastructures témoigne de la vision à long terme du gouvernement pour stimuler le développement local, favoriser l'inclusion économique et renforcer la connectivité régionale. Kédougou, avec ces nouvelles routes, se trouve désormais au carrefour de nouvelles opportunités, prête à embrasser un avenir prometteur de croissance et de prospérité.

