Clarifications de l'Amicale des Cadres de la RTS sur la situation des véhicules et changement de direction Dakar, le 30 avril 2024 - L'Amicale des Cadres de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), fidèle à ses principes de respect des autorités et de responsabilité, a décidé de rompre son silence face à la récente campagne de dénigrement visant notre institution. Dans cet esprit, nous tenons à apporter des clarifications importantes concernant la situation des véhicules de la RTS ainsi que le changement de direction récemment annoncé.



Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2024 à 01:58 | | 0 commentaire(s)|

Il est essentiel de rappeler que conformément au décret N°2021-03 du 6 janvier 2021, le gouvernement sénégalais a entrepris une réforme du système de gestion des véhicules administratifs, dans le but de rationaliser les dépenses publiques. Cette réforme a également touché la RTS, qui a pris la décision de réformer quinze (15) véhicules de fonction afin de se conformer à cette nouvelle réglementation. Cette décision a été approuvée par le Conseil d'administration de la RTS, qui a chargé la Direction Générale de mener à bien cette réforme.



Nous tenons à souligner que cette réforme a été menée en toute transparence et conformément à la réglementation en vigueur. La RTS a fait appel à un expert judiciaire et à un commissaire-priseur pour formaliser la procédure de vente des véhicules aux ayants droit, sur la base de prix fixés par l'expert judiciaire. Tous les rapports et documents relatifs à cette procédure sont disponibles pour consultation et vérification.



Depuis la mise en œuvre de cette réforme, tous les ayants-droits, y compris le Directeur Général sortant et le Président du Conseil d'administration, ont assumé l'intégralité des charges liées à leurs véhicules, y compris les frais de carburant, d'entretien, de réparations et d'assurance. La RTS ne supporte plus aucune charge liée à ces véhicules réformés.



Il convient également de préciser que la RTS dispose actuellement de plus de soixante-dix (70) véhicules de service en circulation à Dakar et dans les régions.



Par ailleurs, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements au Directeur Général sortant, Monsieur Racine TALLA, pour ses réalisations concrètes au sein de la RTS. Nous souhaitons également la bienvenue à Monsieur Pape Allé NIANG, nommé nouveau Directeur Général de la RTS, et nous déclarons prêts à l'accompagner dans la réalisation des objectifs qui lui sont assignés.



En cette journée du 1er mai, l'ACARTS souhaite une joyeuse fête du Travail à tous les agents de la RTS. Nous rappelons que notre engagement commun doit être de servir notre institution avec dévouement et professionnalisme.



Guillé NIANG TOURE

Président de l’Amicale des Cadres de la RTS

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook